Бетербиев хочет провести бой против Бивола в конце 2024 года

Чемпион мира по боксу Артур Бетербиев рассчитывает провести бой против Дмитрия Бивола в конце 2024 года. Об этом ТАСС рассказали в команде Бетербиева.

Ранее стало известно об отмене боя Бетербиева против Бивола, который должен был состояться 1 июня. Бетербиев перенесет операцию на колене.

"Артур Бетербиев рассчитывает, что этот бой состоится в конце года", - сказал собеседник агентства.

В послужном списке 39-летнего Бетербиева 20 побед (20 нокаутом), ни одного поражения. Он владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации. В активе 33-летнего Бивола, являющегося чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации, 22 победы (11 нокаутом), ни одного поражения.