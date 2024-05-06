Дрозд отреагировал на отмену боя Бивола и Бетербиева

Известный российский экс-боксёр Григорий Дрозд высказался о переносе поединка за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

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Напомним, Бетербиев получил травму колена (разрыв мениска) и выбыл до сентября. Биволу же найдут нового соперника.