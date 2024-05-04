Глава WBC рассказал о разочаровании после отмены боя Бетербиев – Бивол

Президент Международного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался об отмене боя Артура Бетербиева с Дмитрием Биволом.

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Сегодня, 4 мая, ESPN сообщил о травме, которую Бетербиев получил во время прохождения тренировочного лагеря. 39-летний спортсмен порвал мениск. Ориентировочно бой мой может быть перенесен на конец нынешнего года.

«Для меня большое разочарование узнать о травме Артура. Я не знаю нюансов и степень повреждения, но тем не менее. Это бокс – индивидуальный вид спорта, поэтому переносы поединков случаются. Весь мир надеется, что бой Бивола и Бетербиева состоится», – цитирует Сулеймана «Матч ТВ».

Поединок Бетербиева с Биволом был запланирован на 1 июня. Местом боя был выбран Эр-Рияд, Саудовская Аравия.

Оба россиянина не потерпели ни одного поражения на ринге. На счету Бетербиева 20 боев. Все противостояния 39-летний уроженец Дагестана завершил досрочно. У Бивола 22 боя, 11 побед добыты нокаутом.