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Президент UFC Уайт сказал, фанатом каких чернокожих спортсменов он является

Президент UFC Дана Уайт рассказал, фанатам каких чернокожих спортсменов он является.

Президент UFC Уайт сказал, фанатом каких чернокожих спортсменов он является
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«Мы — люди, поэтому нет абсолютно никакого значения, какого вы цвета кожи, из какой страны вы родом и на каком языке говорите. Мы все люди, мы соревнуемся в спорте и нам это нравится. Но я вырос, боготворя чернокожих спортсменов. Я большой и преданный поклонник Майкла Джордана и Майка Тайсона», — приводит слова Уайта портал Boxing News.

Майкл Джордан является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), шестикратным MVP финала НБА, пятикратным MVP НБА, двукратным олимпийским чемпионом и прочее.

Майк Тайсон является абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе, самый молодой чемпион мира в тяжёлом весе, Олимпийский чемпион среди юниоров по боксу в первом тяжёлом весе и прочее.

Бокс/MMA
Дана Уайт
Майк Тайсон
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