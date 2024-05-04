Президент UFC Уайт сказал, фанатом каких чернокожих спортсменов он является

Президент UFC Дана Уайт рассказал, фанатам каких чернокожих спортсменов он является.

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«Мы — люди, поэтому нет абсолютно никакого значения, какого вы цвета кожи, из какой страны вы родом и на каком языке говорите. Мы все люди, мы соревнуемся в спорте и нам это нравится. Но я вырос, боготворя чернокожих спортсменов. Я большой и преданный поклонник Майкла Джордана и Майка Тайсона», — приводит слова Уайта портал Boxing News.

Майкл Джордан является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), шестикратным MVP финала НБА, пятикратным MVP НБА, двукратным олимпийским чемпионом и прочее.

Майк Тайсон является абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе, самый молодой чемпион мира в тяжёлом весе, Олимпийский чемпион среди юниоров по боксу в первом тяжёлом весе и прочее.