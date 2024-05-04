Бетербиев прокомментировал перенос боя с Биволом

Получивший травму российский боксер Артур Бетербиев в своем Дмитрием Биволом.

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«К сожалению, травмы в профессиональном спорте совсем не редкость, и никто от них не застрахован. Я искренне не хотел, чтобы предстоящий бой был отложен, но врачи настояли на переносе», — заявил он.

Боксер подчеркнул, что бой обязательно состоится позже.

О переносе поединка стало известно ранее 4 мая. Схватка за звание абсолютного чемпиона мира должна была состояться 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бетербиев является чемпионом мира в полутяжелой весовой категории — по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). За карьеру 39-летний спортсмен одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.

33-летний Бивол в профессиональной карьере одержал 21 победу и также не потерпел ни одного поражения. Он удерживает пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.