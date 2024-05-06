UFC предлагает Забиту Магомедшарипову возобновить карьеру

Менеджеры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) периодически обращаются к россиянину Забиту Магомедшарипову с предложениями о возобновлении карьеры.

Об этом ТАСС заявил менеджер Ризван Магомедов.

"Когда он каждый раз публикует видео своих тренировок, я ему пишу: "Забит, возвращайся", - сказал Магомедов. - А он мне отвечает смеющимися смайликами. Говорит: "Не хочу". А я говорю, что, когда захочет, пусть просто даст знать". "Да, из UFC периодически звонят, спрашивают, не хочет ли вернуться. Они очень хотят, чтобы он подрался и выступил, но он не хочет", - добавил собеседник агентства.

Магомедшарипову 33 года, он завершил карьеру в 2022 году. По информации ТАСС, это связано в том числе с проблемами со здоровьем. На счету спортсмена 18 побед и 1 поражение.