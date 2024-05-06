UFC анонсировал бой Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена

UFC анонсировал следующий поединок россиянина Умара Нурмагомедова. Как информирует пресс-служба промоушена, 3 августа Умар проведёт бой с представителем США Кори Сэндхагеном. Спортсмены сразятся на турнире в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Их бой будет главным событием спортивного мероприятия.

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Напомним, Кори и Умар должны были встретиться ещё в августе 2023 года. Тогда поединок сорвался из-за травмы, которую получил россиянин.

В общей сложности на счету Нурмагомедова 17 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы (две победы были добыты нокаутом). На счету Сэндхагена в ММА 17 побед (семь нокаутом) при четырёх поражениях.