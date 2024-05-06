Евлоев заявил, что Волкановски совершил ошибку, согласившись на бой с Топурией

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев прокомментировал поражение австралийца Алекса Волкановски в поединке с грузином Илией Топурией, состоявшемся на турнире UFC 298 в феврале.

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