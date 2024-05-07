Порье рассказал, в чем Махачев опаснее Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье сравнил сильные стороны действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева и бывшего обладателя пояса Хабиба Нурмагомедова.

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Порье и Махачев проведут бой за пояс UFC в легком весе на турнире UFC 302 1 июня в Ньюарке. Для россиянина этот бой станет третьей защитой титула в категории до 70,3 кг.

— Я думаю, что сабмишн Ислама в плане джиу‑джитсу немного более универсален, чем у Хабиба. У Хабиба было несколько удушающих приемов, которые он выполнял очень хорошо, но Ислам ставит себя, можно сказать, в плохие позиции, пытаясь провести прием «рычаг локтя». Возможно, он теряет позицию, но верит, что его навыки борьбы позволят вернуть ее обратно. Его ударная техника лучше, чем у Хабиба, — сказал Порье в эфире YouTube‑канала MMAFightingonSBN.

32‑летний Махачев в октябре 2022 года завоевал пояс в легком весе и провел две успешные защиты против австралийца Александра Волкановски. На счету Порье 30 побед и восемь поражений. Порье уже дважды дрался за пояс UFC в легком весе: в октябре 2020 года он проиграл Хабибу Нурмагомедову, а в декабре 2021 года — Чарльзу Оливейре.