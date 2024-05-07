Шон О'Мэлли сделал жесткое заявление после резких слов Макгрегора в свой адрес

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли прокомментировал недавние слова ирландского бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в свой адрес. Ранее ирландец, высказываясь о новости про положительную допинг-пробу боксёра Райана Гарсии, заявил следующее: «Это напоминает мне о Шоне О'Мэлли. Порву вас обоих».

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