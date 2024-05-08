Ислам Махачев оставил послание перед боем с Порье на UFC 302

Известный российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где сделал заявление относительно предстоящего поединка. В ночь с 1 на 2 июня мск Ислам встретится с американцем Дастином Порье. Их бой пройдёт на турнире UFC 302.

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«Первого июня тебя ждёт кое-что особенное», — написал Махачев.

Напомним, в последнем бою, проходившем в октябре прошлого года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Ислам сражался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их реванш. Махачев одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. В ММА на счету Махачева 25 побед и одно поражение.