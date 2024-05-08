Кравцов: у Усика проблемы и с корпусом, и с психологией

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мнением о предстоящем поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Их бой состоится 18 мая в Эр-Рияде.

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