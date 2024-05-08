Олимпийский чемпион по боксу хочет дебютировать в кулачных боях

Российский боксер Евгений Тищенко заявил о желании дебютировать в кулачных боях. Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам спортсмена, он смотрит все турниры по этому виду спорта.

«Я готов выйти с любым, все медийные имена, и тем более я сам очень интересный, зрелищный боец. Очень многие захотят, чтобы мне снесли голову, но они не понимают, какой яркий камбэк их здесь ждет», — заявил Тищенко.

Россиянин стал победителем Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 91 килограмма. Он также является чемпионом мира в том же весе. В профессиональной карьере Тищенко провел 14 боев, в которых одержал 13 побед и потерпел одно поражение.

Ранее основатель промоушена Top Dog Данил Алеев заявил, что риск летального исхода в боксе выше, чем в кулачных боях.