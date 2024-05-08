Названо условие, при котором может состояться бой Макгрегора и Мэнни Пакьяо

Шон Гиббонс, советник прославленного Мэнни Пакьяо, высказался на тему потенциального поединка филиппинского боксёра с ирландским бойцом смешанным единоборствам Конором Макгрегором. По словам Гиббонса, стороны должны договориться в ближайшие девять месяцев, так как после этого Пакья будет занят политической деятельностью.

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«Для Мэнни и Конора Макгрегора это всегда было сокровенной мечтой, но у Конора так много дел в UFC. Мэнни может подождать ещё примерно девять месяцев, потому что он собирается снова баллотироваться на пост президента. Так что сейчас он всё ещё активно ищет варианты», — приводит слова Гиббонса BoxingScene.

В настоящий момент Пакьяо 45 лет. Макгрегору сейчас 35 лет.