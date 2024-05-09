Тренер MMA описал исчезновение Александра Емельяненко фразой «поддался страстям»

Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова, назвал возможную причину исчезновения Александра Емельяненко из поля зрения общественности. Его слова приводит Metaratings.ru.

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Исмаилов описал происходящее фразой «Александр опять поддался своим страстям». По его мнению, спортсмена могут скрывать от людей.

Ранее Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма.

«Я ложился в больницы, предоставляли ВИП-палаты, меня капали, назначали процедуры. Потом я выходил, думал: никто не узнает, возьму пивка. И опять все начиналось с того же самого», — заявил Емельяненко, добавив, что ему нравился такой образ жизни.

В активе 42-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.