Стало известно, сколько заработают Фьюри и Усик за бой друг с другом

18 мая в Эр-Рияде пройдёт грандиозный боксёрский турнир, главным событием которого станет поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. По сведениям разных источников, британский боксёр получит гонорар в размере $ 100 млн. Украинец же заработает примерно $ 80–90 млн.

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Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну. Всего на его счету в профессиональном боксе 34 победы (24 — досрочные), одна ничья и ни одного поражения.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов. Всего на его счету 21 победа (14 — досрочные) и ни одного поражения.