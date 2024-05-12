Российский боксер Имам Хатаев нокаутировал Ричарда Болотника в Австралии

Бронзовый призёр Олимпийских игр‑2020 и чемпионата мира‑2023, трёхкратный чемпион России боксер Имам Хатаев нокаутировал представителя Латвии Ричарда Болотника. Бой прошел в австралийском Перте и завершился досрочной победой Хатаева нокаутом.

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Теперь в активе Хатаева семь досрочных побед на профессиональном ринге. Главным событием вечера в Перте станет противостояние за пояса IBF и IBO в лёгком весе между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом‑младшим.

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