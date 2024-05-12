Ломаченко прокомментировал завоевание чемпионского пояса в легком весе

12 мая в Перте (Австралия) проходил большой боксёрский вечер. Главным событием турнира стал титульный поединок в лёгком весе за вакантный пояс IBF между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом. Бой продлился 11 раундов и завершился досрочной победой Ломаченко нокаутом.

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Таким образом, украинский боксёр завоевал чемпионский пояс и прокомментировал данное событие.

«Я хочу поблагодарить Джорджа и его команду. У него очень сильная команда. И, конечно, хочу сказать спасибо своей команде. Отцу, семье, детям, друзьям. Спасибо, что поддерживают бокс. Сегодня я снова чемпион мира. Это титул для моего отца. Этот бой был для моего отца. Он тренировал меня, он создал меня. И он это заслужил. Я хочу вернуться домой и провести время с семьёй», — заявил Ломаченко после боя.

Напомним, сегодня украинец одержал свою 18-ю победу в карьере.