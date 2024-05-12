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Дэвис в соцсетях вызвал Ломаченко, но затем стер пост

Джервонта Дэвис заявил, что хочет драться с Василием Ломаченко.

Дэвис в соцсетях вызвал Ломаченко, но затем стер пост
© Sports.ru
«Ломаченко будет после Фрэнка, но сначала дайте мне Мартина», − написал в соцсетях чемпион WBA Джервонта Дэвис в легком весе, после чего стер запись. Снимок поста приводит журналист Майкл Бенсон.

Дэвис будет защищать титул WBA в ночь на 16 июня в бою с Фрэнком Мартином

Напомним, что Василий Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа и стал новым чемпионом IBF в легком весе.

Бокс/MMA
Фрэнк Мартин
Майкл Бенсон
Василий Ломаченко