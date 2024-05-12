Тедди Атлас прокомментировал возвращение Ломаченко

Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал победу украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 KO) в поединке с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим (21-3, 11 KO), состоявшемся сегодня, 12 мая.

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«Мастер-класс от Ломаченко. Сладкая наука. Камбосос пытается бить в корпус, но не может найти цель. Для Джорджа это бой с тенью, только на этот раз тень бьёт в ответ. Ломаченко похож на рыбу-пиранью, которая откусывает от своей добычи кусочек за кусочком до тех пор, пока не останется ничего.

Камбосос продемонстрировал мужество, но сегодня его превзошёл один из лучших бойцов современности. Как говорится: блюдо подано! Печень на блюде!» — написал Атлас в соцсети X (ранее Twitter).