Усик: в детстве я хотел танцевать и быть певцом

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) и объединённый чемпион в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик рассказал о своих детских интересах.

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«В детстве я занимался украинскими народными танцами. Моей мечтой было стать певцом и танцевать. Я стоял у зеркала, брал мамин парфюм как микрофон и пел.

Я хотел учиться в театре, но у моей семьи не было денег на это. Мои родители работали, и у нас были деньги только на еду и одежду. Мой отец сказал: «Сын, я понимаю, что ты хочешь этого, но нет возможности. Я ответил: «Хорошо, нет проблем. Когда у меня появятся деньги, я пойду учиться». Это часть моей жизни, танцы, музыка, бокс… Это всё даёт мне силу и умиротворение», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Mail Sport Boxing.