Александр Усик назвал своё крупнейшее достижение в карьере

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) и объединённый чемпион в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик назвал, по его мнению, своё крупнейшее достижение на боксёрском ринге.

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«Я проиграл во втором бою на своих первых Олимпийских играх. Когда я вернулся домой, то задумался о переходе в профессиональный бокс. Мой старый друг сказал мне: «Послушай, твоей мечтой была золотая мечта. И сейчас у тебя нет золотой медали. И ты хочешь оставить любительский бокс?» И я ответил, что да. А он сказал: «Нет. Пожалуйста, попытайся, попытайся снова».

Если вы не завоевали пояс [чемпиона мира в профессионалах] сейчас, вы можете сделать это через пять-шесть месяцев. Или через год. Но не через четыре. Для меня Олимпийские игры это высочайшее достижение», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Mail Sport Boxing.