Умар Нурмагомедов может провести бой за титул UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов может провести титульный бой в случае победы над американцем Кори Сэндхагеном. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Поединок между Нурмагомедовым и Сэндхагеном состоится 3 августа в Абу-Даби.

"Сэндхаген говорит, что это претендентский бой. Да, при определенном стечении обстоятельств Умар проведет бой за титул. По уровню он давно это заслужил", - сказал собеседник агентства.

Нурмагомедову 28 лет, на его счету 17 побед и ни одного поражения. В послужном списке 32-летнего Сэндхагена 17 побед и 4 поражения.