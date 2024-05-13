Арум рассказал, с кем может подраться Ломаченко в следующем поединке

Известный промоутер Боб Арум рассказал о том, кто может стать следующим соперником украинца Василия Ломаченко.

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«Что дальше? Есть Эмануэль Наваррете, который скоро подерётся за титул чемпиона WBO в лёгком весе. Возможно, что Василий получит победителя боя Джервонта Дэвис — Фрэнк Мартин, — сказал Арум на YouTube-канале Fight Hub TV.

Напомним, вчера, 12 мая, представитель Украины встречался с австралийцем Джорджем Камбососом. Василий Ломаченко победил нокаутом в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона IBF в лёгком весе.

После этого поединка в активе Ломаченко 18 побед (из них 12 досрочных) и три поражения в профессиональной карьере. У Камбососа, в свою очередь, 21 победа (10 досрочно) и три поражения.