Уайлдер: всем плевать на Тайсона, ведь он слишком стар для такого боя

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер высказался по поводу предстоящего поединка с участием Майка Тайсона.

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Напомним, легендарный боксёр встретится c YouTube-блогером Джейком Полом.