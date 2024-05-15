Джон Джонс ответил фанату, который предложил ему освободить титул UFC

Действующий чемпион UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) американец Джон Джонс опубликовал новый пост в социальных сетях, где ответил одному из пользователей, который предложил ему освободить титул американского промоушена.

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«Я так понимаю, вы тот человек, который готов отказаться от своей мечты после окончания средней школы. Не стоит проецировать этот образ жизни на меня. Если я собираюсь чего-то достичь, я этого достигаю, и прошу прощения, если это не совпадает с вашим графиком», — написал Джонс.

Напомним, свой последний бой Джон Джонс провёл на турнире UFC 285, который состоялся в марте 2023 года. Тогда его соперником был француз Сириль Ган. Бой завершился победой Джонса удушающим приёмом в первом раунде.