Фьюри отреагировал на смерть начинающего боксера

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри дал комментарий по поводу инцидента, который произошёл в минувшие выходные на турнире в Лондоне.

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Напомним, во время своего дебютного поединка скончался 29-летний британец Шериф Лаваль. Спортсмен получил удар в височную область, после чего потерял сознание. Врачи на протяжении 10-15 минут пытались спасти Лаваля, но в итоге этого сделать не удалось. Соперником боксёра был представитель Португалии Малам Варела.