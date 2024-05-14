Стал известен следующий соперник Флойда Мейвезера

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный непобеждённый американец Флойд Мейвезер-младший проведёт выставочный бой-реванш с соотечественником Виктора Ортиса. Об этом сообщил обозреватель бокса Сальвадор Родригес.

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«Мне сказали, что Мейвезер анонсирует выставочный бой против Ортиса, который состоится 24 августа на арене «Плаца де Торос Мехико», — написал Родригес в социальных сетях.

Напомним, Мейвезер завершил карьеру в 2017 году. Всего на его счету 50 боёв (27 – нокаутом) и ни одного поражения. За 21 год выступлений американец победил в 24 боях за мировые титулы, а также одолел 24 действующих/бывших чемпионов мира.