Мама Усика пообещала разобраться с Фьюри

Украинский боксер Александр Усик рассказал о реакции своей мамы на стычку с британцем Тайсоном Фьюри на пресс-конференции, отметив, что она очень злится от таких вещей, передает Boxing King Media.

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«Я ей сказал, что это просто часть шоу. На что она заявила, что разберется с ним, если он еще раз толкнет меня», — сказал Усик.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя. Новая дата поединка — 18 мая 2024 года. Если бой будет опять перенесен, то виновник переноса будет оштрафован на $10 млн из своего гонорара.

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До этого 2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.