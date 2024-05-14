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Девушка-боец UFC Ванзант опубликовала фото в топе

Девушка-боец Пейдж Ванзант, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), в своих социальных сетях поделилась своей новой фотографией.

Девушка-боец UFC показала фигуру в топе
© globallookpress.com

На снимке Ванзант позирует в черном топе, демонстрируя свою фигуру.

© Соцсети

Ванзант дебютировала в смешанных единоборствах MMA 30 июня 2012 года, одолев американку Джордан Николь Газа. Тот поединок завершился раздельным решением судей.

В Абсолютном бойцовском чемпионате спортсменка провела первый поединок 5 сентября 2015 года, одержав победу над Алекс Чемберс. Бой был завершен досрочно на второй минуте третьего раунда, когда Ванзант провела рычаг локтя.

В последний раз Ванзант дралась в рамках UFC 12 июля 2020 года. Тогда она проиграла бразильянке Аманде Рибас. Всего на счету Ванзант восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

12 августа 2020 года Ванзант подписала контракт с американским промоушеном боев на голых кулаках Bare Knuckle FC.

Бокс/MMA
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