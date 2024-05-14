Поветкин назначен замгубернатора Вологодской области

Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области, объявил врио губернатора Георгий Филимонов.

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Поветкин будет курировать патриотическое воспитание детей и молодежи, продвижение здорового образа жизни, а также обеспечивать реализацию нового нацпроекта «Молодежь России».

— Александр Поветкин будет отвечать за большой блок вопросов, связанный с патриотическим воспитанием молодежи, привлечением вологжан к спорту и здоровому образу жизни, — сказал Филимонов на совещании во вторник. — Хочется вас поблагодарить за оказанное доверие. Я не подведу. Быть добру, — заявил Поветкин.

Поветкину 44 года, он завоевал золото на Олимпийских играх 2004 года. Также становился чемпионом мира (2003), двукратным чемпионом Европы (2002 и 2004 годы). На профессиональном ринге Поветкин завоевал пояс регулярного чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе.

Поветкин объявил о возобновлении карьеры

Поветкин объявил о завершении карьеры после второго боя с Диллианом Уайтом в марте 2021 года. Поражение стало для Поветкина вторым досрочным в профессиональной карьере. Его статистика в профессиональном боксе — 36 побед, 3 поражения и 1 ничья.