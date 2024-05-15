Друг Макгрегора при помощи обработанного фото высмеял Махачева

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором показал обработанное фото россиянина Ислама Махачева. На снимке Махачев держит большого размера бутыль с надписью «допинг».

© Чемпионат.com

«Абсолютный [чемпион]», — подписал фото Дэнис.

© Соцсети

Махачев является чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. В ММА на счету Махачева 25 побед и одно поражение.