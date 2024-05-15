Фьюри слезно попросил Усика не бить его, после чего начал петь

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри выступил с заявлением перед поединком с украинцем Александром Усиком.

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«Я очень нервничаю, Усик! Пожалуйста, не бей меня в субботу! Пожалуйста! Все предыдущие бои в моей карьере, все повороты, которые я совершал, все решения, которые я принимал, все падения и взлёты — всё вело к этому моменту. Это судьба», — сказал Фьюри, после чего начал петь.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).