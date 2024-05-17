Цзю рассказал, что может помешать Фьюри одолеть Усика

Бывший абсолютный чемпион в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился ожиданиями от боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, отметив, что Фьюри может недооценить своего соперника, передает »Советский спорт».

«Фьюри не всегда подходил к матчам в оптимальных кондициях. Можно ожидать чего угодно. В последнем бою с Нганну, например, он показал не лучший свой бокс. Усика он также может недооценить», — сказал Цзю.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя. Новая дата поединка — 18 мая 2024 года. Если бой будет опять перенесен, то виновника переноса оштрафуют на $10 млн из гонорара.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.