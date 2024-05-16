Бойца поп-ММА Залимхана Юсупова расстреляли в Махачкале

Боец поп-ММА Залимхан Юсупов получил четыре огнестрельных ранения в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Газета.Ru

Отмечается, что компания молодых людей подошла к нетрезвому бойцу на улице. Они предъявили претензии Залимхану за употребление наркотиков, заявив, что тот позорит спорт и их республику. Завязался словесный конфликт, который перерос в драку с огнестрелом. Чемпионат.com

Согласно информации канала, бойца госпитализировали и прооперировали, сейчас боец находится под наблюдением врачей. News.ru