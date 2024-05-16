Стрелявшего в бойца поп-ММА Юсупова задержали в Дагестане

В Махачкале задержали мужчину, стрелявшего в бойца смешанных единоборств Залимхана Юсупова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана.

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В ночь на 16 мая между несколькими мужчинами в Махачкале произошел конфликт, переросший в драку. В ходе драки один из мужчин достал пистолет и выстрелил в другого - бойца Залимхана Юсупова. Причина конфликта пока неизвестна.

Спортсмен получил несколько ранений и был госпитализирован. Источник в команде бойца рассказал СМИ, что жизни Юсупова ничего не угрожает. Днем 16 мая стало известно, что стрелявший в бойца был задержан и доставлен в отдел полиции.

Юсупов - мастер спорта по боевому самбо. Его ближайший бой назначен на 29 мая. Всего за свою карьеру в поп-MMA (бои между непрофессионалами) он одержал 16 побед.