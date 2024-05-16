Махачева назвали величайшим бойцом ММА
Действующий чемпион мира UFC в легком весе Ислам Махачев заканчивает подготовку к титульному бою против американца Дастина Порье. Этот поединок возглавит турнир UFC 302 в Нью-Джерси 2 июня.
Известный ММА-менеджер Али Абдель-Азиз высоко оценил уровень мастерства своего клиента.
- Я провел с Исламом две недели в тренировочном лагере. С любым оппонентом на тренировках он вытворяет все что захочет. Ислам - величайший боец UFC на сегодняшний день, - написал Абдель-Азиз в своих социальных сетях. - На турнире UFC 302 он покажет мастер-класс, и неважно, кто будет с ним в октагоне.
Возможно, этой последней фразой менеджер Ислама еще раз намекнул на то, что Махачев хотел совсем другого соперника.
- Мой бой мечты в этом дивизионе - Джастин Гэтжи, но он, к сожалению, уже проиграл. Поэтому у нас был только один вариант - Дастин Порье, - так чемпион объяснил TMZ Sports, почему принял не самый желанный бой. - Арман Царукян сказал "нет", Чарльз Оливейра проиграл, Гэтжи проиграл. Но нужно было с кем-то драться.
Гэтжи, напомним, уступил другому американцу Максу Холлоуэю, оказавшись в тяжелом нокауте всего лишь за секунду до конца поединка. Оливейра раздельным решением уступил как раз Царукяну.
Бразилец, кстати, ставит на Ислама в противостоянии с Порье.
- В этом бою преимущество будет на стороне Махачева, - цитирует Оливейру, попавшегося в ручной треугольник Ислама в 2022 году, The Fighting Biz. - В ММА все довольно сложно. Да и Порье также является бойцом высокого класса и умеет наносить сильные удары. Но мне кажется, что Ислам останется чемпионом.