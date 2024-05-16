Фьюри объяснил, почему не смотрел в глаза Усику во время стердауна

Обладатель чемпионского титула WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри объяснил, почему не стал смотреть в глаза украинскому боксёру и чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александру Усику во время битвы взглядов после пресс-конференции.

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«Это напугало этого парня. Я расслаблен сейчас. Мы выйдем в ринг только в субботу. Сейчас я расслаблен, потом сфокусируюсь», — сказал Тайсон Фьюри после пресс-конференции.

Их поединок станет главным на боксёрском турнире, который состоится в эту пятницу, 18 мая, в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.

Александр Усик является непобеждённым боксёром. На его счету 21 победа. В последний раз он выступал 26 августа 2023 года. Тогда он победил нокаутом Даниэля Дюбуа.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, в последнем поединке победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну. Их поединок состоялся в октябре 2023 года в Саудовской Аравии.