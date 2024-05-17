Джон Джонс назвал дату своего следующего боя

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе Джон Джонс сообщил дату своего возвращения в октагон.

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«9 ноября, Мэдисон Сквер Гарден. Я буду там, детка», — написал Джонс в своих социальных сетях.

Согласно официальном расписанию турниров UFC 9 ноября состоится турнир UFC 308. Вероятно, следующим соперником Джона Джонса станет экс-обладатель чемпионского пояса в категории до 120 кг Стипе Миочич. Сам Джонс неоднократно заявлял, что именно с ним хочет провести следующий бой.

Джон Джонс и Стипе Миочич должны были встретиться в ноябре 2023 года также на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Однако за полторы недели до боя Джонс сообщил, что травмировал плечо и вынужден сняться с поединка. После этого UFC разыграли временный пояс между Аспиналлом и Павловичем на это же турнире.