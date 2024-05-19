Родригес дисквалифицировали по ходу боя UFC за удары головой

В ночь с 18 на 19 мая в Лас-Вегасе проходит турнир UFC Fight Night 241. В рамках предварительного карда представительница Венесуэлы Пьера Родригес встретилась с бразильянкой Ариане Карнелосси.

Во втором раунде Родригес дважды нанесла удары головой в голову бразильянке. После того как она использовала почти все отведённые ей пять минут на восстановление, врач у клетки счёл Карнелосси неспособной продолжать бой.

Рефери Марк Смит квалифицировал удары как «умышленные» и дисквалифицировал Родригес. Карнелосси не присутствовала при оглашении решения. Позже стало известно, что Карнелосси доставили в больницу для обследования её головы, носа и зубов.

В главном поединке турнира в октагоне встретятся англичанин Лерон Мёрфи и бразилец Эдсон Барбоза.

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