Тайсон Фьюри отверг свое поражение в бою с Усиком

Тайсон Фьюри не согласен с поражением в бою с Александром Усиком.

«Я верю, что выиграл этот бой. Согласен, что Усик выиграл несколько раундов, но я победил в большинстве. Мы оба провели хороший бой. Но они встали на стороне его страны. Не заблуждайтесь, я выиграл этот бой. У нас есть пункт о реванше. Я проиграл раздельным решением хорошему маленькому парню. Мы подеремся снова в октябре. Молодец, Александр», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Усик раздельным решением победил Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу. Это первое поражение в карьеру британца.