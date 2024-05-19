Британский боксёр Тайсон Фьюри потерпел первое поражение в карьере. Напомним, британцев проиграл украинцу Александру Усику в титульном бою на турнирее в Саудовской Аравии.

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Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением. Отметим, в девятом раунде Фьюри оказался в нокдауне, но смог продолжить бой.

Ранее Фьюри за карьеру провёл 35 боев, в которых одержал 34 победы (24 нокаутов). Также была зафиксирована одна ничья.

Усик, в свою очередь, до этого боя, за карьеру провёл 21 поединок и во всех выходил победителем. Фьюри потерял пояс чемпиона по версии WBC, который перешёл Усику.

В предыдущем бою Усик в августе 2023 года победил британца, Даниэля Дюбуа. Фьюри в своём предыдущем бою, в октябре 2023 года, победил Фрэнсиса Нганну.