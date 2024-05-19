Усик рассказал, кому посвящает победу в бою с Тайсоном Фьюри

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) высказался о победе раздельным решением судей над обладателем титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе британца Тайсоном Фьюри (35-1-1, 24 KO).

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«Я планировал это с 2008 года. Это не ради моей победы, это ради моего Бога, моих сторонников. Я хочу пойти домой, хочу отдохнуть, отдохнуть, хочу поесть, поспать, поцеловать жену»., — приводит слова Усика журналист Михаэль Бенсон на своей страничке в Х (ранее Twitter).

Напомним, бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Отметим, Фьюри потерпел первое поражение в карьере.