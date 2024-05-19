Фьюри признался, что восхищается Усиком

Сразу после боя, когда еще не были оглашены результаты, британский боксер Тайсон Фьюри сказал украинцу Александру Усику, что восхищается им, передает Daily Mail.

© Газета.Ru

«Спасибо тебе, брат мой, ты очень хороший боксер. Я восхищаюсь тобой и твоим мастерством. Отличная работа, Александр», — сказал Фьюри.

Усик победил раздельным решением судей. Он стал абсолютным чемпионом мира.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.