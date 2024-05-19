Тактаров пожелал Усику «перестать заниматься хренью»

В тяжелом весе бокса была и есть только одна легенда — Мохаммед Али, заявил Боец смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров после поединка Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Об этом пишет Sport24.

Ранее сообщалось, что Усик сразился с Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе на турнире в Эр-Рияде. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Теперь на счету Александра 22 победы в 22 проведенных поединках. Фьюри проиграл 1 бой из 36.

«Али был независим от США, от России, от всего мира. Желаю Саше перестать заниматься хренью, которая составляет один-два процента на всей Украине. И которая пряталась в лесах после ВОВ», — отметил Тактаров.

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев отметил, в свою очередь, что решение судей в пользу украинца «было объективным». Усик, уточнил он, выиграл начало и конец боя, а середину — проиграл.

Усик рассказал, кому посвящает победу в бою с Тайсоном Фьюри

Вместе с тем, заметил бизнесмен, в последнее время не получается болеть за украинского спортсмена, так как он «сильно представлен в политике и душа к нему не лежит».