Усику придется освободить титул IBF после победы над Фьюри

Известный украинский боксер Александр Усик пробудет в статусе абсолютного чемпиона мира после победы над Тайсоном Фьюри меньше двух недель, рассказал журналист Дэн Рафаэл. Об этом пишет Sport24.ru.

По его данным, в результате победы над британцем Усик забрал его пояс по версии WBC и сохранил свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Вместе с тем, заметил обозреватель, украинцу придется освободить титул IBF — он будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, намеченном на 1 июня.

Ранее сообщалось, что Усик сразился с Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе на турнире в Эр-Рияде.

Усик ответил на предложение Фьюри провести реванш

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей. В активе Александра теперь 22 победы и ни одного поражения.