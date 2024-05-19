Тактаров дал совет Усику после победы над Фьюри

Боец смешанного стиля (ММА) и киноактер Олег Тактаров дал совет украинскому боксеру Александру Усику после его победы над британцем Тайсоном Фьюри. Слова Тактарова приводит Sport24.

«Желаю Саше перестать заниматься ерундой, которая составляет один-два процента на всей Украине и которая попряталась в лесах и землянках после ВОВ», — заявил Тактаров.

Он посчитал, что Усик был функционально готов намного лучше Фьюри, и поздравил весь славянский народ с победой украинца.

В ночь на 19 мая Усик одержал победу над Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе в Саудовской Аравии. Поединок продлился все 12 раундов. Он завершился победой Усика раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113.

Это первое поражение Фьюри в профессиональной карьере при 34 победах и 1 ничьей. Усик победил в 22-м бою на профессиональном ринге и остается непобежденным.