Тренер Махачева дал прогноз на бой с Порье

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева, поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Дастином Порье, который состоится 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке (США).

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«Я хочу, чтобы поединок продлился пять раундов, и мы одержали доминирующую победу судейским решением. Поэтому мой прогноз – победа по итогам пяти раундов», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.

Порье на турнире UFC 299 Порье одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

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