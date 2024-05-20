Тим Цзю обратился к Усику знаменитой фразой украинца

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец с русскими корнями Тимофей Цзю разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к украинскому боксёру Александру Усику, одержавшему победу в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

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«Александр, I am feel. Very feel», — написал Тимофей.

Такую же фразу Усик однажды произнёс, когда у него поинтересовались о его самочувствии. Выражение сразу стало популярным и впоследствии не раз произносилось различными спортсменами. В частности, как-то над Усиком с помощью этой же фразой подшутил португальский футболист Криштиану Роналду.

Бой Усика и Фьюри проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Украинец одержал победу раздельным решением судей.