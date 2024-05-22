Атлас объяснил, почему Усик не нанес «последний удар»

Известный американский тренер Тедди Атлас дал комментарий по поводу недавнего поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Бой проходил 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился в пользу Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

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